Der US-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, hat Ermittlungen gegen Präsident Donald Trump persönlich aufgenommen. Das berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf nicht näher genannte Regierungskreise. Demnach haben die Ermittlungen nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey am 9. Mai begonnen. Geprüft werde nun der Vorwurf, Trump habe versucht, unzulässigen Einfluss auf die Justiz zu nehmen.

Das hatte Comey vergangene Woche bei seiner Anhörung vor dem Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats nahegelegt. Unter Eid berichtete er von einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten. Dabei habe dieser Comey davon überzeugen wollen, die Ermittlungen gegen Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen zu lassen. Comey äußerte zudem den Verdacht, mit seiner Entlassung wolle Trump die Ermittlungen in der Russland-Affäre untergraben.

In der Affäre ging es bisher um eine mutmaßliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 und um Kontakte aus Trumps Wahlkampfteam zu russischen Offiziellen. Comey selbst soll noch in seiner Amtszeit Trump mehrfach versichert haben, dass das FBI nicht gegen ihn selbst ermittelt. Bei den nun bekannt gewordenen Untersuchungen gegen Trump ist noch offen, ob es außer der Causa Flynn noch weitere Anhaltspunkte gibt.

Allerdings gerät Trump auch von anderer Seite unter Druck. Am Montag hatten erstmals US-Behörden Klage gegen den Präsidenten eingereicht. Dabei geht es um den Vorwurf, er habe seine Machtposition zur persönlichen Bereicherung genutzt - etwa durch sein Trump International Hotel in Washington, in dem besonders ausländische Delegationen bevorzugt absteigen und ihm damit hohe Gewinne einbringen.