Den Amerikanern ist die Einführung ihres neuen Mannes im Weißen Haus heilig - noch nie seit Einführung des US-Präsidentenamtes im Jahr 1789 ist die feierliche Inauguration verschoben worden. Regierungswechsel oder die abermalige Vereidigung eines Amtsinhabers fanden auch in Krisenzeiten zuverlässig statt, Wahlen wurden selbst während eines Krieges immer abgehalten.

Seit 1937 werden immer am 20. Januar (manchmal am 21., wenn der 20. auf einen Sonntag fällt) nach der Präsidentenwahl die neuen Amtsträger vereidigt. Und jedes Mal erwarten die US-Amerikaner Großes von ihrem neuen Regierungschef: In der Antrittsrede soll wenigstens ein historisches Zitat dabei sein. Manchen Vorgängern von Donald Trump ist das gelungen.

Die Rede des 9. Präsidenten der USA wurde am 4. März 1841 nicht wegen ihrer Großartigkeit berühmt, sondern wegen ihrer Absurdität: Harrison sprach zwei Stunden lang, reihte 8.000 Wörter aneinander, unter denen "power" am häufigsten vorkam.

Das war die längste Rede, die ein Präsident jemals gehalten hat - und sie ist schuld an der kürzesten Amtsperiode bislang: Harrison holte sich bei der traditionell unter freiem Himmel abgehaltenen Zeremonie eine Lungenentzündung und starb 31 Tage später.

Groll gegen niemanden, Nächstenliebe gegen alle.

Abraham Lincoln Bildrechte: dpa Die zweite Antrittsrede von Lincoln am 4. März 1865 ist in das Lincoln Memorial eingehauen.



Die Wirkung des neuen Amtsinhabers ist am ersten Tag vor allem eine psychologische - bei Lincoln wurde das besonders deutlich.



Unmittelbar nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs konzentrierte der 16. Präsident der USA sich in seiner Rede auf eine mögliche Nachkriegsordnung für die nun wieder Vereinigten Staaten von Amerika.

So lassen Sie mich denn als Allererstes meine feste Überzeugung bekunden, dass das Einzige, was wir zu fürchten haben, die Furcht selbst ist.

Dieses Zitat aus der Rede von Roosevelt am 4. März 1933 (er war der letzte Präsident, der seinen Amtseid im März ablegte) ist berühmt geworden.



Der Demokrat schwor die Amerikaner im dritten Jahr der "Great Depression", der schweren Wirtschaftskrise, auf harte Zeiten ein, sicherte ihnen aber zu, schnell etwas für die wirtschaftliche Erholung des Landes tun zu wollen.

Fragt nicht, was Euer Land für Euch tun kann, fragt, was Ihr für Euer Land tun könnt.

John F. Kennedy, 1960, mit seinen Brüdern Robert F. und Edward M. (von links) Bildrechte: IMAGO Die Worte, die Kennedy am 20. Januar 1961 sprach, wurden zu einer immer wieder zitierten Beschreibung lebendiger Demokratie.



Kennedy sprach in seiner Antrittsrede immer wieder seine "fellow citizens" an und bat die Bürger Amerikas nach einer knappen Wahl um Unterstützung in seinem Kampf gegen "Tyrannei, Armut, Krankheit und Krieg".

Der Demokrat Jimmy Carter wird 1977 im Beisein seiner Ehefrau Rosalynn vereidigt. Bildrechte: dpa Der 39. Präsident der USA wurde nicht durch seine Rede berühmt - sondern durch das, was danach kam. Bei seiner Amtseinführung am 20. Januar 1977 ging er mit Gattin Rosalynn die ganze Parade vom Kapitol zum Weißen Haus zu Fuß, um in Zeiten der Ölkrise ein Zeichen zu setzen.



Die neue First Lady erschien dann am Abend in einem schon vorher getragenen Kleid von der Stange. Es waren aus Sicht mancher die ersten Anzeichen einer gewissen Stillosigkeit und von mangelndem Gespür für die Erwartungen an das hohe Amt, denen Carter in der Folge oft nicht gerecht werden konnte.

Wir haben jedes Recht, heroische Träume zu haben. Jene, die behaupten, wir lebten in einer Zeit, in der es keine Helden mehr gibt, wissen nur nicht, wo man hinschauen muss.

Ronald Reagan mit seiner Frau Nancy während des Amtseides Bildrechte: IMAGO Der Amtsantritt von Reagan am 20. Januar 1981 löste in der ameikanischen Wirtschaft Optimismus aus.



Der Republikaner verfolgte konsequent einen neoliberalen Kurs - und kündigte diese "Ära der Genesung" bereits in seiner Antrittsrede an.



Die Regierung, so formulierte er, sei in Zeiten der Krise nicht die Lösung, sondern das Problem.

Es gibt nichts Falsches in Amerika, das nicht durch all das Richtige in Amerika geheilt werden könnte.

Bill Clinton wird als 42 Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt Bildrechte: dpa Bill Clinton war mit 46 Jahren der drittjüngste Präsident der USA, als er am 20. Januar 1993 das Amt übernahm. Er versprach ökonomische und politische Erneuerungen sowie eine Reform des Gesundheitssystems.



Dabei bezog er sich in seiner Antrittsrede auf einen seiner Vorgänger: Er zitierte Thomas Jefferson, der gesagt hatte, Amerika würde von Zeit zu Zeit dramtische Veränderungen brauchen.



"Nun, meine amerikanischen Mitbürger", sagte Clinton, "jetzt ist unsere Zeit."

Die Feinde der Freiheit und unseres Landes sollten sich nicht täuschen: Die Vereinigten Staaten engagieren sich aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Entscheidung weiterhin auf der Welt und schaffen ein Kräftegleichgewicht, das zugunsten der Freiheit ausschlägt.

George W. Bush mit seiner Familie bei seinem Amtseid Bildrechte: dpa Bush, der gegen Al Gore die bis dahin am heftigsten umstrittene Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, bemühte sich in seiner Antrittsrede am 20. Januar 2001 die gespaltene Nation zu einen.



Seine Worte von den "Feinden der Freiheit" wurden nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 noch häufig zitiert.

Dies ist die Bedeutung unserer Freiheit und unserer Überzeugung (...) weshalb ein Mann, dessen Vater vor weniger als 60 Jahren in einem Restaurant möglicherweise nicht einmal bedient worden wäre, nun vor Ihnen stehen kann und diesen heiligsten Eid ablegen kann.

Schon die Tatsache, dass mit Barack Obama ein Afroamerikaner ins Weiße Haus zog, war historisch. Seiner Rede am 20. Januar 2009 hörten vor dem Kapitol in Washington 1,8 Millionen Menschen zu.



Er rief seine Mitbürger dazu auf, mit anzupacken, um die Wirtschaft der "Nation" (dieses Wort verwendete Obama in seiner Rede am häufigsten) wieder zu stärken. "Für jeden", sagte Obama, "gibt es etwas zu tun."