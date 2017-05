Für Professor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität München ist der Fall klar: "Nein, es gibt kein verbrieftes Recht. Es ist eine übliche Praxis, insbesondere unter den Nato-Staaten. Aber was die Türkei gegenwärtig betreibt, ist eigentlich eine legitime Ausübung ihres Souveränitätsrechts." Allerdings ist es Vertrauenssache: Denn der Besuch ist eine Art Inspektion deutscher Abgeordneter auf türkischem Militärgelände.

Wie Nato-Staaten grundsätzlich miteinander umgehen sollen, ist im Nato-Truppenstatut festgelegt. Dort heißt es zum Beispiel zum Thema Besuche: "Der Aufnahmestaat wird Anträge auf Gewährung von Reiseerleichterungen an Mitglieder einer Truppe oder eines zivilen Gefolges wohlwollend prüfen." Und das sei eben alles andere als ein Rechtsanspruch, so Masala: "Genau, man soll es wohlwollend prüfen. Was immer dem Staat, der es prüft, die Möglichkeit einräumt, nach eingehender wohlwollender Prüfung festzustellen, dass ein solcher Besuch nicht angemessen ist."