Trotz des bislang verhinderten Baus der großen Mauer haben seit Trumps Amtsantritt im Januar deutlich weniger Menschen versucht, über die mexikanische Grenze in die USA zu gelangen. So sank die Zahl der aufgegriffenen Zuwanderer im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 188.000 auf 76.000. Das ist immerhin ein Rückgang um 64 Prozent. Beobachter schätzen ein, dass allein die Rhetorik Trumps, der im Wahlkampf angekündigt hatte, alle elf Millionen illegalen Migranten aus den USA abzuschieben, abschreckend wirkt. Zudem hat Trump die Befugnisse der US-Grenzschutzbehörde deutlich ausgeweitet. Bereits für geringfügige Straftaten droht Migranten eine Abschiebung. Ein Ergebnis des härteren Kurses gegenüber Einwanderern ist die Flucht tausender Illegaler nach Kanada.

US-Kampfjet auf dem Flugzeugträgers USS Dwight D. Eisenhower: Mit Luftschlägen und Spezialkräften unterstützen die USA ihre Verbündeten im Irak und in Syrien. Bildrechte: dpa

Eines der zentralen außenpolitischen Versprechen Trumps war die Zerschlagung der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak. Tatsächlich ließ er sich eine Woche nach seinem Amtsantritt Ende Januar von Verteidigungsminister James Mattis ein Strategiepapier für den Kampf gegen die Islamisten vorlegen. Ganz neu ist die US-Strategie allerdings nicht. Wie bereits unter Trumps Vorgänger Barack Obama wird auf die Zusammenarbeit der US-Truppen mit örtlichen Kräften großer Wert gelegt. Tatsächlich gilt die IS-Terrormiliz in Syrien und im Irak mittlerweile als deutlich zurückgedrängt. Allerdings ist das nicht allein das Verdienst der US-geführten Militärallianz. Vor allem das Eingreifen Russlands und des Irans auf der Seite der syrischen Regierung hat den IS und andere Terrororganisationen in Syrien schwer in die Bredouille gebracht.