Die Gülen-Bewegung hat nach Überzeugung des Bundesnachrichtendienstes nichts mit dem gescheiterten Putsch in der Türkei zu tun. BND-Chef Bruno Kahl sagte dem Magazin "Spiegel", es gebe für eine Beteiligung am Umsturzversuch keine Anzeichen. Die Türkei habe auf verschiedenen Ebenen versucht, die deutschen Behörden davon zu überzeugen. Das sei ihr aber bislang nicht gelungen.

Kahl widersprach auch der Einschätzung der türkischen Regierung, wonach die Gülen-Bewegung islamistisch-extremistisch oder gar terroristisch sei. Vielmehr handle es sich um eine zivile Vereinigung, die sich in der religiösen und säkularen Weiterbildung engagiere.

Kahl vermutet, dass der Putsch für die türkische Regierung ein willkommener Vorwand gewesen sei, um politische Gegner auszuschalten. Was sich als Folge des Putsches ereignet habe, hätte sich – vielleicht nicht in der gleichen Tiefe und Radikalität – auch so ereignet.