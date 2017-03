Ein halbes Leben hat Barbara Hogan in Deutschland verbracht. Nach dem Studium der Mathematik ging die Britin erst nach München, seit 1993 lebt sie in Dresden. Barbara Hogan hat drei Kinder bekommen, einen guten Job in einer Softwarefirma.

2013 kam ihr aber zum ersten Mal der Gedanke, dass sie sich irgendwie staatenlos fühlte, trotz ihres britischen Passes: "Vor vier Jahren hat Deutschland gewählt und da dachte ich: Das ist ja blöd, dass ich nicht wählen kann. Und dann haben die Engländer gewählt, also Referendum. Und da dachte ich, kann ich dort wählen? Nein, kann ich nicht, weil ich länger als 15 Jahre nicht mehr in England gewohnt habe und man dann nicht wählen darf. Das bedeutet, ich kann weder in Großbritannien noch in Deutschland wählen. Und da habe ich entschieden, das muss ich jetzt machen."

Doppelt so viele Anträge wie in letzten zehn Jahren

"Das" heißt, sie will jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Auch weil sich die 54-Jährige maßlos über den Brexit ärgert und nicht weiß, was der für sie als Britin in Deutschland bedeuten wird: "Ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, nach Großbritannien zu reisen. Ich weiß nicht, ich habe dann Eigentum hier, vielleicht kommen Steuern dazu als Ausländer. Das ist mir alles zu unsicher."

Seit der Brexit-Entscheidung haben zehn Briten in Dresden die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt - was ein spürbarer Anstieg sei, erklärt Denise Gräfe, Sachgebietsleiterin für Staatsangehörigkeiten der Stadt Dresden. Denn von 2005 bis 2015 waren es insgesamt nur vier Briten, die den deutschen Pass wollten: "Die Einbürgerung eines Briten war bei uns bisher sehr exotisch. Ein Großteil der Briten, die die Einbürgerung beantragt haben, ist jetzt auch schon eingebürgert. Wir haben momentan noch zwei offene Fälle. Aber man nimmt da schon wahr, dass die Briten sich über ihr Staatsangehörigkeit doch mehr Gedanken machen als vor der Entscheidung."

Brexit-Effekt auch in Leipzig und Chemnitz

Auch in Leipzig und Chemnitz seien die Zahlen gestiegen. In der Messestadt hätten seit Juni sechzehn Briten die deutsche Staatsbürgersaft beantragt, elf mehr als im Vorjahreszeitraum. In Chemnitz seien drei Anträge seit dem Brexit-Votum eingegangen. 2015 war es nur einer.

So wie alle Briten muss Barbara Hogan nun jede Menge Dokumente für ihre Einbürgerung bringen: Geburtsurkunde, Gehaltsnachweis, ein Schreiben, warum sie Deutsche werden möchte. Den Einbürgerungstest mit 300 Fragen und eine mündliche und schriftliche Sprachprüfung hat sie schon absolviert: "Ein Deutschtest zu machen, war für mich schwierig, obwohl ich das niedrigste Niveau genommen habe. Ich hatte keine Prüfung seit über 30 Jahren. Das war schon komisch."

Ob sie den schriftlichen Sprachtest bestanden hat, erfährt Barbara Hogan in ein paar Tagen. Und wenn alles glatt läuft, wird sie dann vielleicht genau ein Jahr nach dem Brexit-Votum einen deutschen Pass besitzen.