Die britische Regierung will den Brexit am 29. März bei der EU beantragen. Das teilte ein Regierungssprecher am Montag in London mit. Die britische Regierung werde dann den Antrag zum Austritt aus der EU gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags stellen, hieß es.

Britischer Gesandter informiert EU

Den Angaben zufolge wurde die Europäische Union durch den britischen Gesandten in Brüssel, Tim Barrow, über den Termin informiert. Damit wird der seit Monaten erwartete Schritt erst nach dem EU-Jubiläumsgipfel am Wochenende in Rom und kurz vor Ablauf der Frist unternommen.

Die Briten hatten sich im Juni mit einer knappen Mehrheit für einen Austritt aus der Staatengemeinschaft ausgesprochen. Für die Austrittsverhandlungen sind zwei Jahre vorgesehen.



Das Vereinigte Königreich war 1973 dem Vorläufer der EU beigetreten. Es wird nun der erste europäische Staat sein, der die EU wieder verlässt.

EU bereit für Londoner Austrittsgesuch

Ein Sprecher der Brüsseler EU-Kommission erklärte nach der Ankündigung der britischen Regierung, man sei bereit, die Verhandlungen aufzunehmen. Man warte auf den Brief.



EU-Ratspräsident Donald Tusk meldete sich via Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort. Dort schrieb er, er werde nach dem Antrag binnen 48 Stunden erste Entwürfe von Verhandlungsleitlinien an die übrigen EU-Staaten verschicken. Diese müssten dann bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs angenommen werden.