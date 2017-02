Die britische Regierung hat ihren Fahrplan für einen EU-Austritt veröffentlicht. Das von Brexit-Minister David Davis am Donnerstag im Parlament vorgestellte "Weißbuch" zum Brexit enthält im Wesentlichen die zwölf Verhandlungsziele, die Premierministerin Theresa May bereits Mitte Januar vorgestellt hatte.

Harter Brexit, aber ...

In dem 77 Seiten umfassenden Strategiepapier wird der Plan der britischen Regierungschefin bekräftigt, einen harten Schnitt mit der Europäischen Union zu wagen. Dass bedeutet, dass Großbritannien nicht nur die EU, sondern auch den europäischen Binnenmarkt und die EU-Gerichtsbarkeit verlassen wird.



Der Brexit-Fahrplan der britischen Regierung sieht demnach vor, mit der EU eine strategische Partnerschaft mit einem Höchstmaß an freiem Handel zu unterhalten. Der "bestmögliche Zugang" zum EU-Binnenmarkt soll bewahrt und die bisherige Zollunion mit der EU durch neue Abkommen ersetzt werden, die es Großbritannien erlauben, eigene Handelsabkommen mit "der restlichen Welt" abzuschließen. Auch auf Schlüsselgebieten wie Sicherheit, Außenpolitik sowie Wissenschaft und Technologie will die britische Regierung weiter mit der EU zusammenarbeiten.

Kontrolle über Einwanderung

Premierministerin May während der Debatte über das Brexit-Gesetz am Mittwoch Bildrechte: dpa Priorität genießt dem "Weißbuch" zufolge das Ziel der britischen Regierung, die "Kontrolle über die Einwanderung" wiederzuerlangen. Brexit-Minister Davis betonte unter anderem, dass Großbritannien die Zahl der Menschen kontrollieren müsse, die aus anderen EU-Staaten kommen. Nach EU-Statistiken leben derzeit knapp drei Millionen EU-Ausländer in Großbritannien, darunter allein 870.000 Polen. Etwa eine Million britischer Staatsbürger leben in anderen Staaten.



Zu der Frage, was mit den drei Millionen EU-Bürgern geschehen soll, die bereits in Großbritannien leben, sagte Davis, er werde niemanden aus Großbritannien "hinauswerfen". Dasselbe müsse aber auch für britische Staatsbürger in der EU gelten.

"Das ist eine Sauerei"

Aus dem Parlament musste Davis für das von ihm vorgestellte Strategiepapier scharfe Kritik einstecken. Der Brexit-Fahrplan enthalte keine wesentlich neuen Punkte, wetterte die Opposition. Der Labour-Abgeordnete Keir Starmer empörte sich: "Diese Stellungnahme sagt gar nichts aus!" Stephen Gethins von der Schottischen Nationalpartei bezeichnete es als befremdlich, dass das sogenannte Weißbuch erst nach der ersten Abstimmung über das Brexit-Gesetz präsentiert worden sei und nichts Neues enthalte: "Das ist eine Sauerei."

Brexit-Gesetz nimmt erste Hürden

Am Mittwochabend hatte das Brexit-Gesetz der britischen Regierung eine erste Hürde im Parlament genommen. Die Abgeordneten votierten im Unterhaus mit 498 zu 114 Stimmen für die Vorlage. Mit dem Gesetz sollen die Parlamentarier der Regierung die förmliche Erlaubnis erteilen, die Austrittsverhandlungen mit der EU aufzunehmen. Das abschließende Votum über die Vorlage soll kommende Woche erfolgen. Eine Mehrheit dafür steht außer Frage.

Bis spätestens Ende März will dann Premierministerin May in Brüssel über den Austrittswunsch ihres Landes offiziell informieren. Erst danach können die Verhandlungen über den EU-Austritt beginnen.