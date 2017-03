Das britische Oberhaus hat für eine Änderung des Entwurf des Brexit-Gesetzes der Regierung gestimmt. Eine deutliche Mehrheit der Mitglieder im House of Lords stimmte am Mittwoch für einen Änderungsantrag. Mit einem Zusatz soll die Regierung verpflichtet werden, die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien zu garantieren.