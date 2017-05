Die britische Premierministerin Theresa May hat der EU vorgeworfen, die Parlamentswahlen in Großbritannien beeinflussen zu wollen. "Europäische Politiker und Vertreter haben Großbritannien gedroht", sagte May vor ihrem Amtssitz in London. Der Zeitpunkt der Äußerungen sei bewusst gewählt worden, um das Ergebnis am 8. Juni zu beeinflussen. Es gebe "einige in Brüssel", die keinen Erfolg der Austrittsverhandlungen wollten, sagte sie und fügte hinzu: "Die nicht wollen, dass Großbritannien gedeiht."

Brexit-Unterhändler: Austritt wird für London teuer

Michel Barnier Bildrechte: dpa Der Brexit-Chefunterhändler der EU-Kommission, Michel Barnier, hatte ohne Namen zu nennen erklärt, in Großbritannien hätten einige die Illusion verbreitet, dass die Verhandlungen ohne Schmerzen und schnell beendet werden könnten. Das sei nicht der Fall. Die milliardenschweren Forderungen seien aber keine Bestrafung, erklärte der Franzose. London habe als EU-Mitglied Ausgaben zugestimmt, die es nun erfüllen müsse. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versuchte, die Wogen zu glätten. Er respektiere May sehr, die er als "zähe Dame" kennengelernt habe.

Zeitungsbericht über 100 Milliarden Euro heizt Stimmung an

Ein Bericht der "Financial Times" hatte die Stimmung zusätzlich angeheizt. Das Blatt schrieb, die Rechnung könne auf 100 Milliarden Euro steigen, weil Frankreich und Polen darauf pochten, auch Agrarausgaben bis 2020 einzurechnen. Und Deutschland wolle London nicht erlauben, die Austrittsrechnung zu drücken, indem der britische Anteil an EU-Gebäuden und anderen Vermögenswerten abgezogen werde.



Brexit-Minister David Davis erklärte, Großbritannien werde keine 100 Milliarden zahlen, sondern lediglich seine "internationalen Verpflichtungen" erfüllen. Schätzungen aus Brüssel sehen den Betrag bisher bei 40 bis 60 Milliarden Euro.

Brüssel will erst Finanzen und Aufenthaltsrecht klären

Die EU-Kommission legte unterdessen am Mittwoch einen Vorschlag zum Prozedere der Brexit-Gespräche vor. Brüssel besteht auf zweistufigen Verhandlungen. Erst sollen die Finanzverpflichtungen und die Rechte der 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien geklärt werden, dann will die EU mit London über die künftigen Beziehungen und insbesondere über ein Handelsabkommen sprechen. Barnier forderte für EU-Bürger, die fünf Jahre in Großbritannien gelebt haben, "lebenslange" Garantien, dass diese dort weiter leben, arbeiten oder studieren können und auch Anspruch auf Sozialleistungen haben.

May will dagegen parallel über die Austrittsbedingungen und die künftigen Beziehungen verhandeln. Die Premierministerin kündigte an, sie werde in den Verhandlungen "eine verdammt schwierige Frau" sein.