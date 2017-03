Die britische Premierministerin Theresa May hat in der Verhandlungen zum Brexit-Gesetz erneut eine Niederlage erlitten. Das britische Oberhaus, House of Lords, stimmte am Dienstag in London für einen Gesetzeszusatz, der dem Parlament das letzte Wort über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU einräumt.

Mit einer klaren Mehrheit von 366 zu 268 Stimmen votierten die Lords für eine Klausel, die die Regierung um May verpflichtet, die Vereinbarung mit der EU zum Austritt vom Parlament absegnen zu lassen. Kritiker hatten moniert, dies laufe auf ein Veto-Recht des Parlaments hinaus, das die Verhandlungsposition der britischen Regierung in Brüssel schwäche. Entsprechend "enttäuscht" zeigte sich die Regierung. Sie kündigte an, die Zusätze im Unterhaus wieder rückgängig zu machen.

Gericht hatte dem Parlament Mitspracherecht eingeräumt

Der Abstimmung im Oberhaus ging eine hitzige Debatte voraus. Brexit-Staatssekretär George Bridges warf den Parlamentariern vor, sie würden mit den Änderungsanträgen "dem nationalen Interesse schaden". Der konservative Lord Michael Heseltine dagegen argumentierte, knapp die Hälfte der Wähler habe beim Brexit-Referendum im vergangenen Jahr gegen einen Austritt gestimmt. "Sie haben ein Recht, gehört zu werden."

Premierministerin Theresa May benötigt die Zustimmung beider Parlamentskammern zum Brexit-Gesetz, um die Scheidung von der EU einzureichen. Das hatte das höchste britische Gericht entschieden.

May will notfalls ohne Parlament austreten

Zugleich ließ die Regierung erkennen, die EU auch dann zu verlassen, wenn das Parlament den Vertrag ablehnt. Die Gegner dieses Szenarios - also eines Austritts ohne Abkommen - befürchten Chaos, da sämtliche Handelsabkommen und Verträge zwischen Großbritannien und den ehemaligen 27 EU-Partnern auf einen Schlag nichtig würden.

Das soll die nun angenommene Klausel verhindern. Der Zusatz wurde im Oberhaus von Vertretern der Labour-Partei und der Liberaldemokraten unterstützt, aber auch von Angehörigen von Mays konservativer Regierungspartei.

Ping-Pong-Verfahren könnte sich hinziehen

Die ergänzte Gesetzesvorlage zum Beginn des Brexit-Verfahrens geht nun zurück an das Unterhaus, das kommende Woche darüber debattieren soll. Das Unterhaus kann den Zusatz wieder streichen.