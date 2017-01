Urteil am Supreme Court Parlament hat Mitspracherecht beim Brexit

Die britische Regierung muss die Zustimmung des Parlaments zum EU-Austritt einholen. Das hat das höchste britische Gericht in London entschieden.

Setzt auf einen harten Schnitt: Theresa May Bildrechte: IMAGO

Das bedeutet, dass Premierministerin Theresa May die Abgeordneten über ihren Austrittsplan abstimmen lassen muss. Sie will bis Ende März den Brexit einleiten. Ob der Zeitplan und Mays geplanter harter Schnitt zu halten ist, hängt jetzt von eventuellen Änderungsforderungen der Parlamentarier ab.



Ein Londoner Gericht hatte bereits in erster Instanz die Einbeziehung der Volkvertretung bei diesem wichtigen Prozess gefordert.