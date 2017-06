EU-Gipfel und Brexit May will keine EU-Bürger ausweisen

Wenige Tage nach Beginn der Brexit-Verhandlungen hat die britische Premierministerin Theresa May den EU-Bürgern in ihrem Land ein weitreichendes Bleiberecht in Aussicht gestellt. Weder sollen die 3,2 Millionen EU-Bürger, die derzeit in Großrbitannien leben, zum Wegzug gezwungen noch ihre Familien auseinandergerissen werden. Beim EU-Gipfel in Brüssel nannte May den Teilnehmern zufolge erste konkrete Vorschläge.