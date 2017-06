Theoretisch ja, auch wenn die britische Führung davon derzeit nichts hören will. Noch am Sonntag sagte der britische Brexit-Minister Davis in London, es gebe "keinen Zweifel" daran, dass Großbritannien aus der EU austrete. Ganz andere Töne kommen hingegen vom Chefunterhändler des Europaparlaments, Guy Verhofstadt. Er hatte am Sonntag erklärt, den Briten stünde der Weg offen, ihre Meinung zu ändern und wieder Teil der EU zu sein. Eines steht fest, die Verhandlungen werden alles andere als einfach. Erschwert werden dürften sie zu Beginn auch durch das Wahldesaster von Premierministerin May. Ihre konservative Partei hat seit der Parlamentswahl keine Mehrheit und versucht eine Minderheitsregierung zu bilden.