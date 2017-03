Der Brexit kostet! Dieses Signal aus Brüssel ist eindeutig. Es kursieren Zahlen in mindestens zweistelliger Milliardenhöhe. Soll Europa den Briten das abverlangen? Aus dem Berliner Finanzministerium kommt ein: Selbst schuld!

"Ja, ich hätte nie dazu geraten für den Brexit zu stimmen, aber jetzt ist es so. Sollen sie gucken, was sie machen. Aber sie werden ihre Verpflichtungen erfüllen. Dafür gibt’s zur Not Gerichtshöfe," sagte Wolfgang Schäuble vergangene Woche in Brüssel, und pochte hörbar auf das Einhalten von Verträgen: "Ich glaube nicht das Großbritannien im Ernst in Frage stellen wird, dass es seine Verbindlichkeiten bei seinem Ausscheiden erfüllt und dass mit dem Ausscheiden eine Menge Verbindlichkeiten nicht erlöschen, weil es eben Verpflichtungen weit über die Zeit der Mitgliedschaft hinaus sind, ist auch klar."

UK soll eigene Kosten tragen

Es gibt diese 60-Milliarden-Euro-Rechnung in Brüssel, die kein Politiker gerne kommentieren will. Darin aufgelistet sind die zugesagten Gelder für Strukturfonds, für EU-Projekte - also das EU-Budget bis 2020, das die Briten mit verabschiedet haben. Und es sind Pensionsverpflichtungen für britische EU-Beamte.

Der Staatssekretär des Finanzministers, Jens Spahn, sagt deutlich, warum Deutschland in diesem Punkt auf harte Verhandlungen besteht: "Ich meine, es hieße ja, dass der deutsche Steuerzahler, oder der niederländische oder der spanische, zahlen müsste für britische Verpflichtungen und das kann auch nicht die Lösung sein. Klar ist: Wer eine Gemeinschaft verlässt, der muss natürlich für die Verbindlichkeiten mit einstehen, die er da mit aufgebaut hat."

Überparteiliche Einigkeit in Berlin

Die Berliner Linie ist klar: Keine Sonderdeals für die Briten, denn sonst müsste Deutschland als größter Nettozahler noch die EU-Haushaltslücken schließen. In diesem Punkt unterstützen übrigens alle Parteien im Berliner Bundestag die Haltung Wolfgang Schäubles.

Auch die Grünen, die eh schon lange auf einen größeren EU-Haushalt insgesamt pochen, wie der Haushaltspolitiker Jens-Christian Kindler: "Es darf keine einzelnen Deals geben für einzelnen Mitgliedstaaten, sondern die europäische Union, die 27 Staaten müssen eng zusammenbleiben und klar machen, dass ein Austritt aus der Europäischen Union kein Erfolgsmodell sein kann."

Wie hart ist noch fair?

Bleibt die Frage, wie das politisch zu verkaufen ist. Beginnen faire Verhandlungen mit einer 60-Milliarden-Forderung? Ratenzahlungen wären vielleicht eine Lösung, schlägt Norbert Spinrath vor, der als europapolitischer Sprecher der SPD viel mit britischen Parlamentariern spricht und meint: Harte Verhandlungen könnten am Ende auch etwas Positives bringen: "Ich habe die große Hoffnung, dass das britische Volk am Ende der Verhandlungen, wenn dann ein Austrittsabkommen mit seinen Grunddaten steht, erkennen wird, dass es für das britische Volk politisch, finanziell so teuer wird, dass man möglicherweise als Konsequenz daraus ein neues Referendum abhält."

Zwei Jahre bleibt nun Zeit, die Mutter aller Verhandlungen auf EU-Ebene zu führen. Der deutsche Beitrag ist klar: Fair soll verhandelt werden - aber einen Nachlass gibt es nicht.