Die britische Regierung hat ernst gemacht: Sie hat den Austritt aus der Europäischen Union schriftlich beantragt. Der britische EU-Botschafter Tim Barrow übergab in Brüssel das entsprechende Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Das bestätigten sowohl Tusk als auch die britische Premierministerin Theresa May.

May: "Es gibt kein Zurück mehr"

"Das ist ein historischer Moment, von dem es kein Zurück geben kann", sagte May. Die Briten müssten zusammenstehen. Tusk twitterte: "Nach neun Monaten hat das Vereinigte Königreich den Brexit geliefert." Der EU bot May eine Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen auch nach dem Brexit an. Eine starke EU sei auch im Interesse Großbritanniens.



Mit dem Schreiben löst die britische Regierung das auf zwei Jahre angelegte Brexit-Verfahren nach Artikel 50 des EU-Vertrags aus. In dieser Zeit müssen die Verflechtungen zwischen Großbritannien und der EU gelöst werden, 20.000 Gesetze und Regeln müssen überarbeitet werden.

Bundesregierung: Großbritannien bleibt wichtiger Partner

Die Bundesregierung versicherte nach dem Antrag, Großbritannien bleibe ein wichtiger Partner in Europa und in der Nato. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, die Bundesregierung sei gut auf die anstehenden Verhandlungen vorbereitet. "Mit dem britischen Schreiben werden wir mehr Klarheit bekommen, wie die britische Seite sich den Weg vorstellt."



Bundesaußenminister Sigmar Gabriel geht nach eigenen Worten von schwierigen Verhandlungen aus. Zugleich forderte er zu einem guten Umgang miteinander auf. "Wir sollten alles tun, um auch in Zukunft gute und freundschaftliche Beziehungen mit London zu pflegen", sagte der SPD-Politiker.

Wirtschaft warnt vor hartem Brexit

Der deutsche Bankenverband warnte in diesem Zusammenhang vor einem harten Brexit. Bankenpräsident Hans-Walter Peters sagte, es sei unwahrscheinlich, dass in den kommenden zwei Jahren neben dem Austritts- auch ein umfassendes Wirtschaftsabkommen geschlossen werden könne, das den gegenseitigen Marktzugang regelt.



Die deutsche Industrie verlangte eine maximale Schadensbegrenzung bei den Verhandlungen. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, warnte vor einer langanhaltenden Zerrüttung von Vertrauen durch kontroverse Verhandlungen. "Für die Politik in Brüssel und Berlin darf es nur eine Devise geben: Europa zusammenzuhalten und zu stärken", sagte er.

Österreich: Antrag ist Wendepunkt für EU