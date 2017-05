Nach Informationen der Zeitung "Telegraph" wurde der mutmaßliche Attentäter Abedi 1994 in Manchester geboren. Er sei das zweite von vier Kindern gewesen. Die Eltern sollen Flüchtlinge aus Libyen sein. Angeblich seien einige Familienmitglieder kürzlich nach Nordafrika zurückgekehrt.



Der Mann soll sich am Montagabend nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt haben. Dabei soll er mindestens 22 Menschen mit in den Tod gerissen haben, darunter ein acht Jahre altes Mädchen. Mindestens 59 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche, bei denen Ariana Grande besonders beliebt ist.