Großbritannien Parlament stimmt über Neuwahlen ab

Das britische Parlament wird an diesem Mittwoch über vorgezogene Neuwahlen abstimmen. Die Abgeordneten sollen am Nachmittag ihre Stimme abgeben. Premierministerin Theresa May will sich damit Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen sichern. Das Parlament sei uneins über den geplanten EU-Austritt ihres Landes, begründete May ihren Schritt. Die Neuwahl soll am 8. Juni stattfinden. Dafür benötigt May am Mittwoch eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Das Parlament würde dann am 3. Mai aufgelöst.

Ihr Vorhaben hatte May erst am Dienstag bekanntgegeben. Danach telefonierte sie unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Donald Trump und EU-Ratspräsident Donald Tusk. Die Konservativen um May lagen in den jüngsten Umfragen weit vor der oppositionellen Labour-Partei. Dass es nach der Wahl noch einen Rückzieher vom Brexit geben könnte, gilt als ausgeschlossen.

Opposition signalisiert Bereitschaft

Der umstrittene Oppositionschef Jeremy Corbyn signalisierte bereits, dass die Labour-Fraktion am Mittwoch für die Neuwahl stimmen werde. Damit wäre May die notwendige Mehrheit sicher. Labour dürfte davon kaum profitieren. Am Dienstag gab es wieder Forderungen aus der völlig zerstrittenen Partei, Corbyn als Labourchef abzulösen.

Briten begrüßen Neuwahlen

68 Prozent der Briten begrüßten in einer Umfrage die angestrebte Neuwahl. Nur etwa ein Viertel hält sie für falsch. Sechs Prozent der 1003 Befragten waren unentschieden.

In Brüssel befürchtet man bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen indes keine Verzögerungen durch die Wahl. Das sagte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Die detaillierten Verhandlungsleitlinien für die EU-Kommission sollten am 22. Mai vorliegen, danach könnten die Gespräche mit London beginnen.

May bisher ohne Mandat

Wird sich auch die britische Opposition für Neuwahlen entscheiden? Am Nachmittag wird abgestimmt. Bildrechte: dpa May hatte eine vorgezogene Neuwahl bislang ausgeschlossen. Die Premierministerin musste sich aber immer wieder gegen Vorwürfe wehren, sie habe kein Mandat. Sie hatte das Amt des Premiers nach dem Brexit-Votum von David Cameron übernommen. Die Briten hatten sich am 23. Juni 2016 in einem Volksentscheid mit knapper Mehrheit für einen Ausstieg aus der EU ausgesprochen.



Sollte May die Wahl gewinnen, müsste sie sich erst 2022 wieder den Wählern stellen. Bis dahin wäre der Austrittsprozess aus der EU möglicherweise abgeschlossen. Der Brexit würde nicht noch einmal das zentrale Thema einer Wahl werden. Auch ein schottisches Unabhängigkeitsreferendum will sie möglichst in die Zeit nach dem Brexit verschieben. Ob ihr das gelingen wird, hängt maßgeblich auch vom Ausgang der vorgezogenen Neuwahlen ab.