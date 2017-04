Elmar Brok lehnt an einem Stehtisch im Europaparlament in Straßburg. Vor einigen Tagen haben die Abgeordneten hier mit großer Mehrheit für eine harte Linie bei den bevorstehenden Brexit-Verhandlungen gestimmt. Brok auch, trotzdem hat er deutliche Sorgenfalten auf der Stirn. "Es ist ernst."

Obwohl die Verhandlungen noch gar nicht offiziell begonnen haben, gibt es inzwischen eine rege Reisetätigkeit von London aus. In den vergangenen Tagen eilten beispielsweise gleich zwei britische Minister mit Gefolge über die Gänge des Europaparlaments. Verschwanden mal hier, mal dort in einem Sitzungsraum. Schon Anfang Februar hatte EU-Kommissionspräsident Juncker vorausgesagt, die Briten würden versuchen, die anderen Europäer zu spalten. Die Gefahr sieht auch CDU-Parlamentarier Brok. Der britische Botschafter rede zurzeit nicht mit den Fraktionen, sondern mit deren nationalen Delegationen.

Ein offenkundiger Versuch, die einzelnen politischen Gruppierungen in Sachen Brexit auseinanderzutreiben. Ein Zuckerstück hier, eine nationale Befindlichkeit dort. "Es wird nicht einfach angesichts all dieser Einzeldeals, die wahrscheinlich angeboten werden, aber wir haben nur eine Chance gegen die Engländer, wenn wir uns darauf nicht einlassen und wie ein Mann zusammenstehen", so Brok. Man dürfe sich auf keinen Fall auf die Verhandlungstaktik der Briten einlassen, sagt Brok angesichts seiner Erfahrungen aus all den Verhandlungen mit Briten in den vergangenen Jahrzehnten.