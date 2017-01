Nach einer Anti-Terror-Razzia in Brüssel hat die belgische Polizei am späten Samstagabend drei Verdächtige festgenommen. Die Männer aus dem Stadtteil Molenbeek sollten nach Angaben einer Polizeisprecherin in der Nacht zu Sonntag von Ermittlern befragt werden. Waffen oder Sprengstoff seien nicht gefunden worden.