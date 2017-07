Gegen die im irakischen Mossul festgenommene mutmaßliche IS-Anhängerin Linda W. aus Sachsen ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft. Wie Behördensprecher Peter Frank in Karlsruhe mitteilte, wurde das Verfahren am Montag von der Dresdner Staatsanwaltschaft übernommen.

Ermittelt wird nach Angaben von Frank außerdem gegen drei weitere von irakischen Sicherheitskräften festgenommene Frauen. Bei ihnen werde ebenfalls davon ausgegangen, dass es sich um deutsche Staatsbürger handelt. Der Verdacht laute auf Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, so der Behördensprecher.



Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte zuvor bestätigt, dass sich unter den in der vergangenen Woche bei einer Militäroperation in Mossul festgenommenen Frauen neben W. auf jeden Fall eine weitere Deutsche befinde. Beide Frauen seien bereits von Mitarbeitern der deutschen Botschaft im Irak besucht worden. Am Montag sollten zwei weitere Frauen besucht werden, um zu klären, ob sie ebenfalls deutsche Staatsbürger seien.