Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Polen zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien gemahnt. Bei einem Besuch in Polen hob sie zudem die Bedeutung einer unabhängigen Justiz und unabhängiger Medien hervor.

Nach einem Gespräch mit Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo verwies sie auf die Rolle der freien polnischen Gewerkschaft Solidarność in der Zeit des Sozialismus. Aus dieser Zeit wisse man, wie wichtig plurale Gesellschaften, wie wichtig eine unabhängige Justiz und Medien seien. Denn das habe damals gefehlt.



Die nationalkonservative PiS-Regierung in Polen steht derzeit wegen umstrittener Reformen in der Kritik. Ihre Kritiker werfen ihr vor, das Verfassungsgericht und die öffentlich-rechtlichen Medien unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Die EU-Kommission leitete deshalb ein Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit ein.