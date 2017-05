Jetzt als Bundespräsident beginnt die Zeitrechnung ohnehin neu, geblieben aber ist: Steinmeier reist in ein unübersichtliches Land. Für Besucher stets ein diplomatisches Minenfeld, wie jüngst Außenminister Sigmar Gabriel erfahren musste. Er wollte sich mit dr regierungskritischen Organisation "Breaking the Silence" treffen, die Israels Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten kritisiert.

Doch Steinmeier will auch deutlich machen, dass er Kritiker der rechtsreligiösen Regierung Netanjahu ebenso ernst nimmt. Das Dilemma lösen will der Bundespräsident, indem er sich mit Intellektuellen der israelischen Zivilgesellschaft trifft: dem Schriftsteller David Grossmann etwa, der den massiven Ausbau der Siedlungen auf palästinensischen Gebieten verurteilt.

Egal ob er nun bislang 21 oder 22 Mal in Jerusalem war: Frank Walter-Steinmeier kommt zurück in ein Land, in dem jede Seite auf ihrem Standpunkt unversöhnlich beharrt. Und in dem selbst für einen erfahrenen Diplomaten an jeder Ecke Fallstricke und Stolpersteine lauern.