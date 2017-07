Beim Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali sind zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Das teilte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am späten Mittwochabend in Berlin mit. Laut Einsatzführungskommando der Bundeswehr war der Kampfhubschrauber Tiger am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache etwa 70 Kilometer nordöstlich von Gao verunglückt. Die Ursache des Absturzes sei bislang ungeklärt, die Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten an, hieß es auf der Internetseite der Bundeswehr.

UN ging von "Unfall" aus

Der deutsche Kampfhelikopter war im Auftrag der UN-Friedensmission Minusma in Mali im Einsatz. Zuvor hatte bereits ein Sprecher der UN-Mission den Absturz des Bundeswehr-Hubschraubers bestätigt. An die Absturzstelle wurden demnach Suchmannschaften entsandt. Aus UN-Kreisen in Gao hieß es dazu, es gebe keinen Hinweis, dass auf den Hubschrauber "geschossen" wurde: "Für uns ist es ein Unfall."



Ein UN-Sprecher sagte in New York, der Hubschrauber sei abgestürzt, als die Besatzung eine "Konfrontation am Boden" beobachtete. Die Suchmannschaften müssten die Gegend zunächst absichern, bevor sie zum Absturzort gelangen könnten. Zur genauen Absturzstelle gab es zunächst widersprüchliche Angaben.

Gefährlichster UN-Einsatz der Welt

Die Bundeswehr unterstützt in Gao im Norden Malis die UN-Mission Minusma, die als einer der gefährlichsten UN-Einsätze weltweit gilt. Islamisten-Gruppen wie Al-Kaida und Tuareg-Rebellen greifen dort immer wieder UN-Friedenstruppen und malische Streitkräfte an.



Die Minusma-Mission soll zur Stabilisierung Malis und zur Umsetzung eines Friedensabkommens in dem krisengeschüttelten Land beitragen. Nach Angaben der Bundeswehr beteiligen sich derzeit rund 13.000 Blauhelm-Soldaten und knapp 2.000 Polizisten an der Mission.

Über 600 deutsche Soldaten in Mali

Ein NH-90 Hubschrauber und ein Radpanzer Boxer der Bundeswehr (Archivbild). Bildrechte: dpa Die Bundeswehr hat derzeit 639 Soldaten im Rahmen von Minusma in Mali stationiert. Außerdem unterstützt die Bundeswehr eine EU-Ausbildungsmission in dem westafrikanischen Land. Erst im Januar stimmte der Bundestag der Ausweitung des UN-Einsatzmandats für Mali auf bis zu 1.000 deutsche Soldaten zu.



Die Truppe ist in der ehemaligen Rebellenhochburg Gao stationiert. Insgesamt vier Tiger-Kampfhubschrauber und vier Transporthubschrauber vom Typ NH-90 hat die Bundeswehr dorthin verlegt.

Probleme mit Tiger

Mit dem Kampfhubschrauber Tiger gab es immer wieder Probleme. Zuletzt fehlten Piloten, um das Gerät zu fliegen. Bedenken gab es auch wegen der Einsatzbereitschaft der Hubschrauber in der westafrikanischen Hitze. Der Inspekteur des Heeres hatte eine Ausnahmegenehmigung für den Flug unter hohen Temperaturen erteilt, bevor sie am 1. Mai einsatzbereit gemeldet wurden.

Zwei Tote bei Absturz im März

Erst im März waren bei einem Hubschrauberabsturz im Norden Malis zwei niederländische Blauhelmsoldaten ums Leben gekommen. Die Besatzung soll aus bislang unbekannten Gründen nahe der Stadt Gao eine Notlandung versucht haben, wobei der Hubschrauber abgestürzt sein soll.