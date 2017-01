Verstärkung der Nato-Ostgrenze 500 Bundeswehrsoldaten nach Litauen verabschiedet

Die Nato rüstet im östlichen Bündnisgebiet auf. Die Bundeswehr ist mit 500 Soldaten und Panzern in Litauen dabei - nicht weit von der russischen Grenze. Insgesamt schickt die Nato 4.000 Mann an ihre Ostgrenze. Ex-Nato-General Kujat sieht die Verstärkung der Nato-Ostgrenze als Signal der Abschreckung an Russland. Man müsse jedoch parallel den Dialog suchen.