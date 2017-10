Die Tornado-Aufklärungsmaschinen stehen derzeit noch auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz und sollen nächste Woche verlegt werden. Das Tankflugzeug ist schon seit Monaten von Jordanien aus im Einsatz. Die Bundeswehr wird weiter die Luftangriffe der internationalen Allianz gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" unterstützen - allerdings in etwas abgespeckter Form. Statt 260 werden nur noch 200 Soldaten vor Ort sein, statt sechs werden nur noch vier Tornados hochauflösende Bilder zur Identifizierung von Angriffszielen machen. Weil der IS auf dem Rückzug ist, werde das Gebiet zur Aufklärung, das man überfliegen müsse, immer kleiner, heißt es aus dem Ministerium. Die anderen zwei Maschinen bleiben aber in Bereitschaft in Deutschland.