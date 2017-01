"Calaxit" Kalifornier sammeln Unterschriften für Unabhängigkeit

Die Bürger Kaliforniens können sich ab sofort offiziell für eine Abspaltung ihres Bundesstaates von den USA aussprechen. Die Unabhängigkeitsbewegung "Yes California" darf seit kurzem Unterschriften sammeln, um ein Referendum herbeizuführen. Kaliforniens Innenminister Alex Padilla erlaubte die Initiative.

Bis Ende Juli dieses Jahres müssen die Initiatoren nun rund 585.000 Unterschriften zusammenbekommen. Dies entspricht acht Prozent der in dem Westküstenstaat registrierten Wähler. Sollte die Unabhängigkeitsbewegung die Unterschriften zusammenbekommen, würde es im November 2018 eine erste Abstimmung geben, gefolgt von einem Referendum 2019.

Der Vorstoß gilt als unrealistisch. Innenminister Padilla warnte dennoch vor gravierenden Folgen. Allein die Abstimmung über ein Referendum würde Kosten in Millionenhöhe verursachen. Sollten die Kalifornier für den Calexit stimmen, stehe die Regierung nicht nur vor "rechtlichen Herausforderungen", sondern auch vor riesigen finanziellen Problemen.

Anti-Trump-Kundgebung am 21. Januar in Los Angeles. Bildrechte: dpa

Die Unabhängigkeitsbefürworter sind hingegen der Ansicht, dass der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat mit fast 40 Millionen Einwohnern allein besser dastehen würde. Sie verweisen auf die Wirtschaftskraft Kaliforniens und klagen über die "Subventionierung" schwächerer Bundesstaaten. Zudem würden die USA für viele Dinge stehen, die mit "kalifornischen Werten in Konflikt stehen", schreiben die Befürworter auf ihrer Internetseite.



Die Kampagne für eine eigenständige Nation Kalifornien hat durch den Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen großen Zulauf bekommen. In dem liberalen Westküstenstaat, in dem unter anderem das Silicon Valley mit seinen zahlreichen High-Tech-Unternehmen liegt, hatte Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton mit einem Vorsprung von mehr als 4,2 Millionen Wählerstimmen klar vorne gelegen.