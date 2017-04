Polizisten setzen in Caracas Tränengas gegen Demonstranten ein.

Polizisten setzen in Caracas Tränengas gegen Demonstranten ein.

Polizisten setzen in Caracas Tränengas gegen Demonstranten ein. Bildrechte: dpa

Massenproteste in Venezuela Zwölf Tote bei Unruhen in Caracas

Hauptinhalt

In Venezuela sind bei den jüngsten Massenprotesten gegen Präsident Maduro zwölf Menschen ums Leben gekommen. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf insgesamt 20. Und die Kämpfe dauern an. Von einem Bürgerkrieg will der Präsident aber nichts wissen.