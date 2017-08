Spanische Exklave 200 Afrikaner überrennen EU-Außengrenze in Ceuta

Spanien verfügt in Nordafrika über zwei Exklaven, die beide von Marokko beansprucht werden: Ceuta an der Meerenge von Gibraltar und das 250 Kilometer weiter östlich gelegene Melilla. In der Nähe der Gebiete, die zugleich Vorposten der Europäischen Union auf dem afrikanischen Kontinent sind, harren zehntausende Afrikaner sowie mittlerweile auch Syrer aus, die auf eine Chance hoffen, hier illegal in die EU zu gelangen.