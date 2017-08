Am Rande einer Demonstration von Ultra-Nationalisten und Rechtsextremisten ist in der US-Stadt Charlottesville im Bundesstaat Virginia ein Auto in eine Menschengruppe gerast. Bürgermeister Mike Signer teilte mit, es habe mindestens einen Toten gegeben. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden mehrere Menschen verletzt. Augenzeugenberichte und Videoaufnahmen weisen auf eine absichtliche Tat hin.