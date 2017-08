US-Präsident Donald Trump hat nach rechtsextremer Gewalt in Charlottesville im Bundesstaat Virginia erneut Neonazis in Schutz genommen. Bei einem Termin im Trump-Tower in New York sagte der Präsident, es habe auf beiden Seiten Gruppen gegeben, die sehr gewalttätig gewesen seien. Damit zog sich Trump auf seine ursprüngliche Aussage zurück, dass es "Gewalt von vielen Seiten" gegeben habe.

Rechtsextremist tötet Gegendemonstrantin

Ein Auto rast in Charlottesville in die Menschenmenge. Bildrechte: dpa Am Samstag war bei einem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville eine Gegendemonstrantin von einem Auto erfasst und getötet worden. 19 Menschen wurden verletzt. Der Angreifer, der sein Auto absichtlich in die Menge gelenkt hatte, ist ein Rechtsextremist. Der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Zuvor war es zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten zu Zusammenstößen gekommen. Rechtsextreme in Uniformen und antifaschistische Gruppen gingen mit Schlagstöcken, Flaschen und Wurfgeschossen aufeinander los. Mehrere Menschen wurden verletzt.



In seiner ersten Reaktion hatte Trump die Gewalt in Charlottesville verurteilt. Er vermied es aber, von Rassisten und Neonazis zu sprechen. Erst zwei Tage später und nach heftiger öffentlicher Kritik ging Trump auf Distanz zu Rassisten und dem Ku-Klux-Klan. Wörtlich sagte er: "Rassismus ist böse. Diejenigen, die im Namen von Rassismus Gewalt ausüben, sind gewalttätige Kriminelle, und das schließt den Ku-Klux-Klan, Neonazis und andere Hassgruppen ein."

"Linke greifen Demonstranten an"

Am Dienstag verteidigte Trump sein Zögern vom Samstag. Auf Fragen von Journalisten sagte der Republikaner, er habe zunächst die Fakten kennen lernen wollen. Er habe sicher sein wollen, dass er nichts Falsches sage. Anders als viele Reporter habe er erst die Fakten prüfen und nicht einfach ein rasches Statement machen wollen.

Trump findet, die Geschichte habe zwei Seiten. Bildrechte: dpa Den Medien warf Trump erneut vor, sehr unfair zu berichten – sowohl über ihn selbst als auch über die Ereignisse am Wochenende. Die Medien seien "Fake" und nicht ehrlich. Es kam zu einem heftigen Wortgefecht mit Reportern. Das Hin und Her lief zeitweise aus dem Ruder.



Sichtlich schwer verärgert sagte Trump, in Charlottesville seien nicht nur Rassisten und Nationalisten auf der Straße gewesen, sondern auch unschuldige Demonstranten. Er habe sich das alles sehr genau angesehen. Beide Seiten seien aufeinander losgegangen. Es habe aber auf beiden Seiten sehr anständige Leute gegeben. Zu den Vorwürfen gegen Rechts sagte Trump: "Was ist mit Linken, die die Demonstranten angegriffen haben? Gibt es da irgendeinen Anschein von Schuld?" Die Geschichte habe zwei Seiten.

Beifall von Ku-Klux-Klan

Am Vorabend der gewalttätigen Zusammenstöße waren in Charlottesville Neonazis und Ultrarechte durch die Stadt gezogen. Viele trugen Fackeln, hoben den rechten Arm zum Hitlergruß und riefen "Tod den Juden!". Zu dem Aufmarsch hatten mehrere Gruppen vom rechten Rand aufgerufen, unter anderem der rassistische Ku-Klux-Klan und die Alt-Right-Bewegung, die Trump im Präsidentschaftswahlkampf unterstützt hatte. Die Demonstration lief unter dem Namen "Unite the Right" – "Vereinigt die Rechte!"

Minuten nach Trumps jüngsten Einlassungen twitterte der frühere Ku-Klux-Klan-Chef David Duke, er danke dem Präsidenten für seine Aufrichtigkeit und den Mut, die Wahrheit zu Charlottesville auszusprechen und "linke Terroristen" zu verurteilen. Beim Aufmarsch in Charlottesville hatte Duke gesagt, Trump solle nicht vergessen, wer ihn ins Amt befördert habe.

"Trump macht Hass wieder schick"

Kritik erntete der Präsident dagegen aus den eigenen Reihen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, twitterte: "Wir müssen uns klar äußern. Rassismus ist abstoßend. Es könne keine moralische Mehrdeutigkeit geben." Floridas republikanischer Senator Marco Rubio wandte sich direkt an Trump: "Sie können den weißen Rassisten nicht erlauben, nur einen Teil der Schuld zu tragen." Der Kongressabgeordnete Steve Stivers schrieb: "Weiße Rassisten und Neonazis sind böse und sollten nicht verteidigt werden."



Der Chef der wichtigsten US-Gewerkschaft AFL-CIO, Richard Trumka, zog sich aus Verärgerung über Trumps Äußerungen aus einem Beratergremium zurück. Trumka erklärte, er könne nicht dem Beirat eines Präsidenten angehören, der Intoleranz und heimischen Terrorismus toleriere. In den Tagen zuvor hatten bereits drei weitere Wirtschaftsgrößen Trump den Rücken gekehrt.



Der Basketball-Star LeBron James twitterte, Hass habe es in Amerika immer geben. Aber Trump mache ihn wieder schick.