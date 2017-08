Nach den Überschwemmungen durch den Wirbelsturm "Harvey" hat es in einer Chemiefabrik nahe Houston Explosionen gegeben. Das hat der Betreiberkonzern Arkema bestätigt. Das Unternehmen erklärte, es sei von den Behörden informiert worden, dass es zwei Explosionen gegeben habe. Aus der Anlage im Ort Crosby steige schwarzer Rauch auf. Es bestehe die Gefahr weiterer Explosionen. Die lokale Polizeibehörde teilte mit, ein Polizist sei nach dem Einatmen des schwarzen Rauchs ins Krankenhaus gebracht worden.

Der französische Petrochemie-Konzern Arkena hatte bereits am Mittwoch vor einer drohenden Explosion gewarnt. In der Produktionshalle stehe das Wasser fast zwei Meter hoch. Deshalb seien die Kühlsysteme ausgefallen. Wegen steigender Temperaturen werde damit gerechnet, dass es zu einer massiven Detonation und einem Großfeuer kommen werde. Der dabei entstehende Qualm reize Haut, Augen und Lunge.

Nach der Warnung des Betreibers hatten die Behörden angeordnet, die Menschen im Umkreis von zwei Kilometern in Sicherheit zu bringen. In der Fabrik werden organische Peroxide unter anderem für Farben hergestellt.

Im Süden von Texas hatte "Harvey" schwere Überschwemmungen verursacht. Die Zahl der Todesopfer wird von den Behörden inzwischen mit 35 angegeben. Tausende Häuser wurden beschädigt oder gar zerstört. Nach Angaben der US-Katastrophenschutzbehörde kamen mehr als 30.000 Menschen in Notunterkünften unter.

"Harvey" ist der schwerste Sturm in Texas seit 50 Jahren. Bildrechte: IMAGO

Für den Wiederaufbau benötigt Texas vermutlich weit mehr als die 125 Milliarden Dollar, die die US-Regierung New Orleans nach dem Hurrikan "Katrina" 2005 zur Verfügung gestellt hatte. Gouverneur Greg Abbott sagte, diese Summe werde vermutlich nicht reichen. Denn das überschwemmte Gebiet sei größer als das vor zwölf Jahren.



"Harvey" wurde mittlerweile zu einem Tropensturm herabgestuft. Er bewegt sich weiter in Richtung Nordosten. Das Nationale Hurrikan-Zentrum warnte, die Überschwemmungen in Houston und Port Arthur und weiter östlich im Bundesstaat Louisiana würden den Rest der Wochen anhalten.