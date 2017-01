Der Technologie-Konzern Apple hat in China die Nachrichten-App der "New York Times" aus seinem Angebot im "App Store" entfernt. Wie die "New York Times" berichtet, geschah dies auf ein Gesuch der chinesischen Behörden. Sowohl die englisch- als auch die chinesischsprachige Apps der US-Zeitung seien betroffen. Apple habe die Löschung mit einer Intervention chinesischer Behörden begründet. Diese hätten bemängelt, dass die App gegen lokale Vorschriften verstoße.