Bereits am Samstag hatte Chinas Führung eine weitere Aufstockung des Verteidigungsetats angekündigt und dies auch mit der Entwicklung in den USA begründet. Um sieben Prozent sollen die Ausgaben in diesem Jahr steigen, sagte eine Sprecherin des Volkskongresses. Damit wolle sich China gegen "Einmischung von außen" in die aktuellen Territorialstreitigkeiten absichern.