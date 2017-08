China galt lange Zeit als enger Verbündeter Nordkoreas. In letzter Zeit rückte Peking immer mehr von der kommunistischen Führung in Pjöngjang ab. Zuletzt stimmte es im UN-Sicherheitsrat für neue Sanktionen gegen Nordkorea.

Die USA und Nordkorea hatten sich in den vergangenen Tagen mit Drohungen gegenseitig überzogen . Trump hatte zunächst Nordkorea vor weiteren Provokationen wie Raketentest gewarnt. Die USA würden mit "Feuer und Wut" reagieren. Daraufhin drohte Nordkorea mit einem Raketenangriff auf das US-Außengebiet Guam. Die Raketen sollten vor der Küste der Pazifikinsel im Meer niedergehen. Hier unterhalten die USA einen Luftwaffenstützpunk, auf dem etwa 6.000 US-Soldaten stationiert sind. Trump drohte daraufhin Nordkorea mit ersten Konsequenzen, sollte das Land seine Drohung wahr machen. Am Freitag hatte er etwa getwittert, die militärischen Lösungen seien vollständig vorbereitet , die US-Waffen "geladen und entsichert".

Angesichts der Kriegsrhetorik wächst die Sorge in der Region vor einem militärischen Konflikt. Japan stationierte am Sonnabend sein Raketenabwehrsystem im Westen des Landes.



Auf Fernsehbildern waren Militärfahrzeuge mit entsprechendem Material zu sehen. Außerdem soll vor der Küste ein Zerstörer stationiert worden sein. Das Verteidigungsministerium in Tokio äußerte sich zunächst nicht. Örtliche Behörden dagegen bestätigten die Meldungen.



In Richtung Guam abgefeuerte Raketen aus Nordkorea könnten auch japanisches Gebiet überfliegen. Tokio hatte angekündigt, nordkoreanische Raketen abzuschießen, die japanisches Territorium bedrohten.