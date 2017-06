Laut Comeys Statement sagte Trump bei dem Vier-Augen-Gespräch am 14. Februar im Oval Office über die Ermittlungen gegen Flynn: "Ich hoffe, Sie sehen einen freien Weg, dies sein zu lassen, von Flynn abzulassen. Er ist ein guter Kerl. Ich hoffe, Sie können das sein lassen." Comey fügte hinzu, er habe dem Präsidenten die Erfüllung seiner Bitte nicht zugesagt. Der frühere Chef der Bundespolizei behauptete ferner, Trump habe ihn bei dem Treffen zur Loyalität aufgefordert. "Ich brauche Loyalität. Ich erwarte Loyalität", soll Trump demnach gesagt haben. Comey wiederum will dem Präsidenten nach eigenen Worten deutlich gemacht haben, dass das FBI und das Justizministerium unabhängig vom Präsidialamt handeln müssten. Dennoch habe Trump bei einem späteren Abendessen erneut auf Loyalität gepocht, so Comey.

Nach Behauptungen von US-Geheimdiensten soll Moskau aktiv versucht haben, die Präsidentenwahl 2016 zugunsten von Trump zu beeinflussen. Das FBI und Ausschüsse des Kongresses untersuchen derzeit, ob es Absprachen mit Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam gab. Trumps ehemaliger Sicherheitsberater Flynn gilt als Schlüsselfigur in der sogenannte Russland-Affäre. Der ehemalige Generalleutnant hatte am 13. Februar zurücktreten müssen, weil er nicht die volle Wahrheit über seine Kontakte zum russischen Botschafter gesagt hatte.

Trump hatte seinen damaligen FBI-Chef Comey am 9. Mai fristlos entlassen. Als Begründung führte er zunächst verschiedene Punkte ins Feld. Später sagte der US-Präsident, er habe dabei auch an die Vorwürfe in Sachen Russland gedacht. Das Justizministerium in Washington setzte einen Sonderermittler ein, der die FBI-Untersuchungen leiten soll.