Der ehemalige Chef des Federal Bureau of Investigation (FBI) James Comey hat sich in der Russland-Affäre zu einer Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats bereit erklärt. Das gaben die Ausschussvorsitzenden bekannt. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest. Die Sitzung sei jedoch nach dem 29. Mai geplant.

Comey leitete die Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Beeinflussung der US-Präsidentenwahl durch Russland. Zudem geht es in dem Verfahren um die Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern der Regierung in Moskau. Trump hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er hoffe, dass die Aussage des früheren FBI-Direktors dabei helfen wird, einige Fragen zu beantworten, die aufgekommen sind, seit Direktor Comey so plötzlich vom Präsidenten entlassen wurde, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, der demokratische Senator Mark Warner.