Der in der Türkei festgenommene deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Das berichtet die "Welt", für die Yücel zuletzt gearbeitet hatte. Nach Angaben der Zeitung beantragte der Staatsanwalt Haftbefehl, nachdem er Yücel vernommen hatte. Die Ermittlungsbehörde wirft dem 43-jährigen Journalisten "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vor. Der Haftrichter muss nun über eine Untersuchungshaft entscheiden, die in der Türkei bis zu fünf Jahre dauern kann. Der Richter kann Yücel allerdings auch freilassen und mögliche Auflagen wie eine Ausreisesperre erlassen. Mit einer Entscheidung wird am späten Montagabend gerechnet.

Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war am 14. Februar bei einer Befragung bei der Istanbuler Polizei festgenommen worden. Hintergrund ist offenbar Yücels Berichterstattung über den türkischen Energieminister Berat Albayrak, einem Schwiegersohn von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Dabei stützte er sich auf angebliche E-Mails des Politikers, in denen es unter anderem um dubiose Geschäfte, manipulierte Twitter-Accounts und die staatliche Kontrolle über die Medien ging. Die Mails waren von der linken Hackergruppe "Redhack" veröffentlicht worden.

In Deutschland haben sich zahlreiche Journalisten und Politiker für den inhaftierten Korrespondenten eingesetzt. Am Wochenende forderten mehr als 160 Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien die rasche Freilassung Yücels. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim den Fall angesprochen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kritsierte am Wochenende die lange Zeit Yücels in Gewahrsam als "weder nötig noch fair". Grünen-Chef Cem Özdemir warf Gabriel allerdings vor, viel zu lange zu dem Schicksal Yücels geschwiegen zu haben und wertete dies in der "Bild am Sonntag" als einen "Skandal".