Der in der Türkei festgenommene deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel kommt in Untersuchungshaft. Am Montagabend erließ ein Richter in Istanbul den Haftbefehl. Das berichtet die "Welt", für die Yücel zuletzt gearbeitet hatte. Die Untersuchungshaft kann in der Türkei fünf Jahre dauern.



Nach Angaben der Zeitung hatte zuvor der Staatsanwalt Yücel vernommen und anschließend Haftbefehl beantragt. Die Ermittlungsbehörde wirft dem 43-jährigen Journalisten "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vor. Yücel ist der erste deutsche Korrespondent, der seit Regierungsübernahme der islamisch-konservativen AKP des heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2002 in Untersuchungshaft kommt.