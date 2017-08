Vermutlich hat sich Es Satty während des Gefängnisaufenthalts radikalisiert. Hier ein Überblick über seine Aufenthaltsorte und seinen Weg durch Europa:

Vilvoorde - 2016

Belgische Behörden haben den mutmaßlichen Kopf der Terrorzelle von Barcelona und Cambril bereits 2016 im Visier gehabt. Wie der Bürgermeisters der belgischen Stadt Vilvoorde, Hans Bonte, der Zeitung "El País" bestätigte, fragten sie im März vergangenen Jahres bei der spanischen Polizei an, ob der Imam von Ripoll, Abdelbaki es Satty, Verbindungen zum islamisch motivierten Terrorismus hat. Die Zeitung "La Vanguardia" berichtet von einem E-Mail-Verkehr zwischen einem belgischen und einem katalanischen Polizisten. Dabei soll es sich um eine "informelle" Anfrage zu Identität und Geschichte des Mannes gehandelt haben. Es sei keinerlei offizielle Warnung erfolgt.

Grund ist offenbar Es Satty Verhalten während seines Aufenthalts in Vilvoorde und in Machelen, wo er Bonte zufolge von Januar bis März 2016 lebte sowie arbeitete. Laut "El País" wurden andere Gläubige auf Es Satty aufmerksam. Ein Vertreter der Moschee aus dem Nachbarort Diegem habe schließlich die Behörden alarmiert. Diese hätten daraufhin jede verfügbare Information zu Es Satty angefordert. Vilvoorde galt bereits seit diesem Zeitpunkt als Dschihadistenhochburg. Bis 2014 reisten von dort laut "El Pais" 28 junge Leute nach Syrien und schlossen sich dem IS an.

Vilanova i la Geltrú - 2006, 2014

Wie "El Pais" unter Berufung auf Sicherheitskreise weiter berichtet, lagen in Spanien keine Geheimdienst-Erkenntnisse vor, die Es Satty in Verbindung mit terroristischen Aktivitäten brachten. Dennoch sei sein Name im Zusammenhang mit einer weiteren Terrorzelle in Spanien aufgetaucht: Nach der Zerschlagung einer Terroristenzellen in Vilanova i la Geltrú im Jahr 2006, zu der offenbar auch ein Verwandter des Imam gehört haben soll. Bis auf diese verwandtschaftliche Verbindung hätten die Sicherheitskräfte aber keine weiteren Verbindungen zu dieser Gruppe aufdecken können.

Gefängnis 2010 bis 2014

Die Jahre 2010 bis 2014 verbrachte Es Satty im Gefängnis in Castellón. Er saß eine Strafe wegen Haschischhandels ab, verhielt sich Medienberichten unauffällig, soll schweigsam gewesen sein und viel gelesen haben. Dort lernte er den verurteilten radikalen Islamisten Rachid Aglif kennen, der in Castellón eine 18-jährige Freiheitsstrafe wegen seiner Rolle bei Anschlägen in Madrid 2004 mit 191 Todesopfern verbüßt. Dort, so wird vermutet, begann die Radikalisierung Es Sattys, wenngleich Aglif nach etwa einem Jahr ins unweit entfernte Gefängnis in Albocàsser überstellt wurde, wo sich Berichten zufolge derzeit dutzende Islamisten befinden.

Die Haft verließ Es Satty der "El Pais" zufolge als neuer, religiöser Mann. Dies und auch die Rückkehr zu dem Ort Vilanova, wo 2006 die Terrorzelle zerschlagen worden war, werten Experten jetzt als Indiz für seine Radikalisierung. Auch der Aufenthalt in Vilvoorde 2016, einem Hotspot des Islamismus in Europa, gilt demnach als weiterer Hinweis für eine fortschreitende Radikalisierung Es Sattys.

Unterdessen teilte die spanische Justiz mit, dass Es Satty nach der Haft abgeschoben werden sollte. Ein Richter habe aber 2015 das Verfahren gestoppt, weil seiner Einschätzung nach keine Gefahr von Es Satty ausgegangen sei - ein folgenschwerer Irrtum.

Ripoll - seit 2015

Nach Vilanova i la Geltrú ging Es Satty nach Ripoll. Dort wurde er Imam der islamischen Gemeinde, verlor die Anstellung aber Ende 2015 aus bislang ungeklärten Umständen. Danach ging er nach Belgien. Danach kehrte er erneut in die Vorpyrenäen nach Ripoll als Imam zurück.

Blick in eine Moschee in Ripoll. Bildrechte: dpa In Ripoll lebte er unauffällig. Nachbarn beschreiben ihn spanischen Medienberichten zufolge als reserviert und als muslimischen Eremiten. Erst jetzt beschwerten sich der Zeitung zufolge Gläubige seiner Moschee, dass sie nichts von der kriminellen Vergangenheit ihres Imams wussten.



In Ripoll konnte er die Mitglieder seiner Terrorzelle, vier Brüderpaare mit marrokanischen Wurzeln, wohl relativ unbehelligt indoktrinieren. Spanische Sicherheitskreise weisen darauf hin, dass man Ripoll bislang nicht als islamistischen Hotspot auf dem Radar hatte, wo eine deutlich engmaschigere Überwachung erfolge.

Alcanar - bis 2017