Bestandsaufnahme Das deutsch-türkische Verhältnis

Hauptinhalt

Wie kann das deutsch-türkische Verhältnis wieder in normale Bahnen gelenkt werden? Darum wird es nach dem Referendum am Sonntag in der Türkei gehen, und das wird kein leichter Weg. Spitzelvorwürfe, Nazi-Vergleiche, umstrittene Wahlkampfauftritte, der Journalist Yücel in Haft, angebliche PKK-Terroristen in Deutschland: Die Liste der Konfliktthemen ist lang.

von Sandra Schwarte, MDR AKTUELL