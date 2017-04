Am Montag hatte das Auswärtige Amt mitgeteilt, dass Vertreter der deutschen Botschaft Yücel besuchen dürfen. Der deutsch-türkische Journalist wird seit Mitte Februar in der Türkei festgehalten. Ihm wird die Unterstützung des Terrorismus und Spionage vorgeworfen. Yücel sitzt seit 1. März im Gefängniskomplex Silivri rund 80 Kilometer westlich von Istanbul ein.

Der türkische Journalist Can Dündar beschreibt Silivri als Internierungslager für Erdogan-Gegner. Der Ex-Chefredakteur der "Cumhuriyet", der inzwischen in Deutschland lebt, saß im vergangenen Jahr selbst wegen Terrorvorwürfen drei Monate in Silivri in Untersuchungshaft.