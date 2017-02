Philippinen Schicksal von deutscher Geisel unklar

Das Schicksal eines auf den Philippinen entführten deutschen Seglers ist weiter ungewiss. Am Sonntagmorgen war ein Ultimatum der Entführer abgelaufen: Die Terrororganisation Abu Sayyaf hatte mit der Ermordung des 70-jährigen Mannes gedroht, wenn die Regierung in Manila ihr bis Sonntag nicht umgerechnet 570.000 Euro Lösegeld zahle. Der Segler war vor knapp vier Monaten entführt und auf die Insel Jolo gebracht worden. Kurz vor Ablauf des Ultimatums hatte die philippinische Luftwaffe die Verstecke der Terrorgruppe angegriffen. Ein Armeesprecher erklärte, man bereite eine Bodenoffensive auf Jolo vor.

Der deutsche Segler hatte am 14. Februar in einer Videobotschaft um Hilfe gefleht. Bei der Geiselnahme vor vier Monaten war seine Ehefrau getötet worden. Die Islamistengruppe hatte damals ihre Yacht überfallen, die später vom Militär vor der Südküste der Philippinen gefunden worden war. Das Paar war bereits 2008 in die Hände von Terroristen geraten: 52 Tage war es damals in der Gewalt somalischer Piraten, bis ein Lösegeld von angeblich rund 445.000 Euro gezahlt wurde.