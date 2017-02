Der türkische Botschafter in Berlin, Kemal Aydin, ist wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Das teilte das Außenamt am Dienstag mit.

Außenminister Sigmar Gabriel sagte, Staatsminister Walter Lindner habe in seinem Auftrag mit dem Botschafter ein Gespräch geführt. Der genaue Inhalt des Gesprächs war zunächst unklar. Das Verhältnis beider Länder stehe gerade vor einer der "größten Belastungsproben in der Gegenwart", sagte Gabriel. Auch der Bundestag soll sich in der kommenden Woche mit dem Fall befassen.

"Staatlich organisierte Geiselnahme"

Zuvor hatten parteiübergreifend führende Politiker die Freilassung von Yücel gefordert. "Ich fordere die Freilassung von Yücel aus der Untersuchungshaft und ein faires Verfahren der türkischen Justiz", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann dem "Spiegel". Ähnlich äußerte sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in den "Ruhr-Nachrichten".

Kanzleramtschef Peter Altmaier sagte, für Yücel müsse die Unschuldsvermutung gelte, zumal völlig unklar sei, was dem Journalisten von den türkischen Behörden genau vorgeworfen werde. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sprach gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland von einer "staatlich organisierten Geiselnahme".

Yücel wird Terrorpropaganda vorgeworfen

Der deutsch-türkische Korrespondent war vor etwa zwei Wochen festgenommen worden. Am Montag kam er in Untersuchungshaft. In der Folge hatten dies bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel scharf kritisiert.

Nach Angaben seiner Zeitung "Die Welt" wurde Yücel wegen seiner Artikel zum Kurdenkonflikt und zum Putschversuch in der Türkei inhaftiert. Der Haftrichter Mustafa Cakar habe ihm bei der Vernehmung am Montagabend Propaganda für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die Gülen-Bewegung zur Last gelegt, berichtete die Zeitung auf ihrer Webseite. Beide sind in der Türkei als Terrororganisation verboten.

Als Beweis sei ein Interview Yücels mit dem PKK-Kommandeur Cemil Bayik angeführt worden, das er im August 2015 in den nordirakischen Kandil-Bergen geführt hatte. Demnach kritisierte Cakar, Yücel habe "den Aussagen des Organisationsführers Cemil Bayik über den Präsidenten der Republik Türkei Platz eingeräumt und damit den Eindruck erweckt, dass die PKK-Terrororganisation eine legitime Organisation wäre".

Laut der "Welt" wurde Yücel zudem vorgeworfen, dass er zwei Tage nach dem 15. Juli geschrieben habe, über die Verantwortlichen des Putschversuchs herrsche noch wenig Klarheit. Damit habe Yücel angedeutet, dass es "keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass die Fetö-Terrororganisation den Putsch durchgeführt hat, und betreibt damit Propaganda für die Organisation". Fetö ist die offizielle Bezeichnung für die Gülen-Bewegung.

Unterstützer gehen für Yücel auf die Straße

Am Dienstag setzten sich etliche Gruppen für eine Freilassung Yücels ein. In elf deutschen, österreichischen und Schweizer Städten sollten am Dienstag Solidaritätskundgebungen und Autokorsos stattfinden, um der Forderung nach Freilassung des Journalisten Nachdruck zu verleihen. In Köln sollen sich 50 Unterstützer an einem Autokorso beteiligt haben, in Frankfurt am Main waren es 70. Auch in Berlin demonstrierten am frühen Abend Unterstützer für die Freilassung, darunter auch bekannte Politiker wie Grünen-Abgeordnete Renate Künast.