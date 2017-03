Unveröffentlichte Zahlen der Gfk und des Deutschen Reiseverbands (DRV) zeigen tatsächlich, dass im vergangenen Jahr weniger Deutsche in die USA gereist sind als noch 2015. Das könne allerdings nicht auf einen sogenannten Trump-Effekt zurückgeführt werden, erklärt Ellen Madeker vom DRV: "Wenn man sich dann das Jahr 2016 ansieht, kommt man schnell darauf, dass wir einen veränderten Wechselkurs hatten. Das heißt, dass Reisen in die USA im Jahr 2016 schlicht deutlich teurer waren als in den Vorjahren. Deshalb gehen wir eher davon aus, dass es zunächst finanzielle Überlegungen waren und wohl auch sind, die die Buchungen in die USA ein Stück weit zurückgehen haben lassen."

Die US-amerikanische Souvenir-Branche hat den neuen Präsidenten längst für sich entdeckt. Bildrechte: dpa

Die USA seien aber immer noch die wichtigste Fernreise-Destination der Deutschen - und werden es wohl auch bleiben, Trump hin oder her. Das bestätigt auch Marija Linnhoff vom Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros: "Ich merke auch durch Gespräche mit Kollegen, dass die Menschen verunsichert sind. Durch die Berichterstattung sind sie natürlich, was die politischen Themen betrifft, 'not amused'. Aber wenn man mit ihnen spricht, dann verlieren sie ein Stück weit ihre Unsicherheit. Und ich stelle jetzt nicht fest, dass die Menschen nicht mehr in die USA reisen wollen." Ihr sei nur ein Fall bekannt, in dem eine Reise wegen Trumps Politik storniert, beziehungsweise umgebucht wurde.



Auch beim Reiseunternehmen TUI sind die Vereinigten Staaten immer noch eines der beliebtesten Fernreiseziele der Kunden, bestätigt Stephanie Holweg - im Sommer sogar das beliebteste: "Aktuell verzeichnen wir zweistellige Buchungszuwächse, also eine sehr gute Nachfrage. Vor allen Dingen bemerken wir, dass viele USA-Wiederholer oder USA-Kenner unterwegs sind und da vorrangig gerne die Ziele Alaska, Colorado oder Washington besuchen. Erst-USA-Reisende gehen besonders gerne nach Florida, New York und Kalifornien."