Die italienischen Behörden haben ein Schiff der deutschen Nichtregierungsorganisation (NGO) "Jugend Rettet" beschlagnahmt, das bisher Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer aufgenommen hatte. Wie die italienische Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die "Iuventa" auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani wegen des Verdachts der Beihilfe zur illegalen Migration beschlagnahmt. Demnach wurde das Schiff im Hafen der Insel Lampedusa festgesetzt.

"Präventive Maßnahme"

Wie der italienische Rundfunk berichtete, verfügte die Staatsanwaltschaft von Trapani die Festsetzung des Schiffes als präventive Maßnahme. Hintergrund seien laufende Ermittlungen über Beziehungen zwischen Hilfsorganisationen und Schleusern. Die Besatzung der "Iuventa" steht demnach im Verdacht der Begünstigung illegaler Einwanderung.

Medien: Per Eskorte nach Lampedusa

Laut italienischen Fernsehberichten, wurde das Schiff am Mittwochmorgen von der italienischen Küstenwache angehalten und mit mehreren Booten zum Hafen Lampedusa vor Sizilien eskortiert. Von der italienischen Küstenwache war am Nachmittag keine Auskunft zu dem Vorgang zu erhalten. Die Hafenbehörde in Lampedusa verwies auf die Zentrale in Rom, die wiederum auf den Kommandant der Hafenbehörde in Lampedusa zurück verwies. Kommandant Paolo Monaco war am Morgen von italienischen Medien mit der Aussage zitiert worden, es gehe um eine "normale Kontrolle".

"Jugend Rettet" dementiert Beschlagnahme

Einsatz von "Jugend Rettet" vor der Küste von Libyen. Bildrechte: dpa Auch "Jugend Rettet" hatte von einer "Standardprozedur" berichtet, die man schon einige Male erlebt habe. Das Schiff sei nicht beschlagnahmt, die Mannschaft nicht festgenommen worden, twitterte die Organisation. Ein Vertreter der NGO räumte lediglich ein, die "Iuventa" sei von der italienischen Staatsanwaltschaft durchsucht worden, das Schiff liege derzeit in Lampedusa. Zuvor hatte eine Sprecherin Berichte, wonach das Schiff abgefangen worden sei, als Unsinn bezeichnet.

Verhaltenskodex für private Seenotretter

Italienische Medien sahen die Festsetzung des Schiffes von "Jugend Rettet" als Konsequenz der Weigerung des Vereins, einen Verhaltenskodex der italienischen Regierung für Flüchtlingsrettung im Mittelmeer zu unterzeichnen. Die Regierung in Rom hatte Nichtregierungsorganisationen, die sich an der Suche und Bergung von Migranten vor der nordafrikanischen Küste beteiligen, am Montag einen Regelkatalog zur Unterzeichnung vorgelegt. Der Verhaltenskodex sieht unter anderem bewaffnete Polizisten an Bord der Schiffe vor. Außerdem wird die Übergabe von geretteten Flüchtlingen an andere Schiffe untersagt. Rom wirft den Nichtregierungsorganisationen vor, mit Schleusern zu kooperieren, und drohte ihnen mit Hafenblockaden.

Nur drei Organisatioen wollen kooperieren

Von acht beteiligten Organisationen willigten zwei in die Verpflichtung ein, eine dritte sicherte eine spätere Unterschrift zu. Für Verweigerer kündigte das Innenministerium "Konsequenzen" an, ohne diese jedoch zu konkretisieren. "Jugend Rettet" begründete die Nichtunterzeichnung damit, der Verhaltenskodex stelle das Retten von Menschen in Not nicht an erste Stelle. Auch zwängen einige Passagen des Dokuments "unter Umständen zum Bruch von internationalem Seerecht".

Vorwurf der "Kooperation" mit Schleppern

Die Vorwürfe, dass private Seenotretter mit Schleppern "kooperieren", sind nicht neu. Ein Großteil der Flüchtlinge, die von Libyen über das Meer nach Italien aufbrechen, wird mittlerweile von privaten NGOs gerettet. Da diese aber nahe an und angeblich sogar teils in libyschen Hoheitsgewässern operieren, wurde ihnen öfter vorgeworfen, die Migration zu fördern und aus zweifelhaften Quellen Spenden zu kassieren.