Deutschland nimmt Italien zusätzlich Flüchtlinge ab

Deutschland will Italien künftig einige Hundert Flüchtlinge pro Monat zusätzlich abnehmen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, sagte in Rom, das Kontingent werde von 500 im Monat auf 750 aufgestockt.

Deutschland gibt mehr Geld

Außerdem soll Italien mehr Geld erhalten. Um die Flüchtlingskrise im Land zu bewältigen, will Deutschland eine Million Euro zusätzlich bereitstellen. Der Internationalen Organisation für Migration wurden vier Millionen Euro für ihr Engagement in Marokko und Tunesien zugesagt.



Staatsminister Roth forderte nach einer internationalen Migrationskonferenz andere Länder auf, sich ebenfalls mehr zu engagieren. Er sagte, Italien fühle sich zu recht überfordert und allein gelassen. Da helfe es auch nicht, wenn Deutschland alleine an seiner Seite stehe.

Italien findet kaum Gehör

In Italien sind in diesem Jahr bereits mehr als 85.000 Migranten angekommen. Die Regierung in Rom drängt seit Jahren auf mehr Hilfe von anderen EU-Ländern, findet aber kaum Gehör.



Sie will daher verstärkt mit Transit- und Ursprungsländern in Afrika zusammenarbeiten, damit die Migranten erst gar nicht nach Libyen und von dort nach Europa kommen. Dazu wurde bei der Konferenz in Rom eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.



Italiens Außenminister Angelino Alfano kündigte zudem weitere 30 Millionen Euro zur Unterstützung afrikanischer Staaten an. Damit soll unter anderem die südliche Grenze zu Libyen gesichert, Menschenhändler bekämpft und Hilfsorganisationen unterstützt werden.

Italien will Verhaltenskodex für private Seenotretter

Mit seiner Forderung, andere EU-Häfen für Flüchtlingsschiffe zu öffnen, hat sich Italien dagegen eine Abfuhr geholt. Bei einem Treffen in der estnischen Hauptstadt Tallin lehnten die EU-Innenminister die Forderung ab.

Mit Schlauchbooten und anderen teils kaum hochseetauglichen Booten werden Flüchtlinge von Schleusern übers Mittelmeer geschickt. Bildrechte: dpa Sie unterstützten aber den Plan Italiens, Hilfsorganisationen strengere Regeln aufzuerlegen, die vor der libyschen Küste Menschen retten. Rom will ihnen die Einfahrt in italienische Häfen verweigern, wenn sie nicht einen Verhaltenskodex unterschreiben.



Der Kodex verbietet den Organisationen die Einfahrt in libysche Küstengewässer und untersagt ihnen jegliche Kommunikation mit Schleppern - auch über Lichtsignale Richtung Küste.



Italien verlangt zudem, dass Hilfsorganisationen gerettete Flüchtlinge künftig selbst in sichere Häfen bringen und nicht an größere Schiffe abgeben. Ausnahmen sind Notfälle.



Die Organisationen müssen zudem Vertreter der Polizei, die Ermittlungen im Zusammenhang mit Schleusernetzwerken führen, an Bord lassen. Außerdem sollen sie die Finanzierung der Seenotrettung offenlegen.

Seenotretter warnen vor mehr Toten

Die Hilfsorganisationen lehnten den Verhaltenskodex ab. Sie warnten, dass das Regelwerk zu mehr toten Flüchtlingen führen könne. Nach Angaben von "SOS Méditerranée" ziehen sich staatliche Schiffe immer mehr zurück und die Hilfsorganisationen nehmen in immer längeren Einsätzen immer mehr Menschen auf. Derzeit sind sie für rund ein Drittel der Rettungseinsätze vor Libyen verantwortlich.

Streitfall nächtliche Scheinwerfer

Ein Streitpunkt sind zum Beispiel eingeschaltete Scheinwerfer. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, wenn Schiffe in libyschen Gewässern ihre Scheinwerfer anschalteten und genau in dem Moment Schleuser Flüchtlinge losschickten, dann sei das das Gegenteil von „Schleusern das Handwerk“ legen.



Die deutsche Organisation "Jugend Rettet" dagegen erklärte, dass ein Schiff nachts seine Lichter anschalten müsse, um Zusammenstößen vorzubeugen. "Ärzte ohne Grenzen" betonte, die Rettungseinsätze bewegten sich ohnehin in einem von den italienischen Behörden und internationalem Recht vorgegebenen Rahmen.