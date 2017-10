Unmittelbar nach der Tat waren Forderungen laut geworden, die Regelungen für Waffenbesitz zu reformieren. "Wir dürfen nicht taub sein bei solchen Massakern, die so viele Leben in so kurzer Zeit auslöschen können", teilte am Montag die Senatorin des Bundesstaats Kalifornien, Dianne Feinstein mit. "Es sollte jeden Amerikaner schocken, dass jedes Individuum mit leichtem Zugang zu Waffen und Munition, solche Verwüstungen auslösen kann."