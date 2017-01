Deutsche mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen wieder in die USA einreisen. Das hat der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hardt, bestätigt. Nach Gesprächen mit Vertretern des US-Außenministeriums sagte er, für Deutsche mit zwei Pässen gelte das von US-Präsident Trump verfügte Einreiseverbot nicht.

Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte Hardt, die Einreisevoraussetzungen für Doppelstaatler seien in den ursprünglichen Modus zurückgeführt worden. Die betroffenen 130.000 Deutschen könnten Visa zu den bisherigen Bedingungen beantragen.



Das US-Heimatschutzministerium bestätigte einem ARD-Korrespondenten diese Auslegung des Dekrets. Heimatschutzminister John Kelly sagte zudem, Doppelstaatler könnten mit dem Pass des nicht vom Einreisestopp betroffenen Landes einreisen.



Kelly kündigte auch an, dass bei der Entscheidung über ein Visum für die USA auch das Auftreten des Bewerbers im Internet etwa in sozialen Medien einfließen werde.