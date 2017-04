Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm sind drei der vier Todesopfer identifiziert. Wie ein Sprecher der schwedischen Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, wurden die Angehörigen informiert. Wer die Opfer sind, wurde nicht bekannt gemacht.

Sieben Personen befragt

Die Ermittlungen gingen auch am Sonntag weiter. Bisher wurden laut Polizei sieben Personen befragt. Auch wurde am Sonntag ein Gebäude in Sollentuna nördlich von Stockholm durchsucht. Auch gab es Durchsuchungen in Stockholm. Näheres wurde bisher nicht bekannt.

Am Freitag war in Stockholm ein Mann mit einem gestohlenen Lkw in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren. Noch am Abend nahm die Polizei in einem Stockholmer Vorort einen Verdächtigen fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Täter handelt. Die Beweislage sei gut.

Mutmaßlicher Täter stammt aus Usbekistan

Der mutmaßliche Täter stammt aus Usbekistan und ist 39 Jahre alt. Der Mann steht unter Terrorverdacht. Die Ermittler haben bis Dienstag Zeit, ihn zu befragen. Dann muss über einen Haftbefehl entschieden werden. Bisher hat sich der Mann zu den Vorwürfen aber nicht geäußert. Sein Tatmotiv ist weiter unklar. Schwedische Medien berichteten, der Mann sei ein Anhänger der IS-Miliz. Bestätigt ist das aber nicht.